شاهد.. الإحتلال يرتكب10مجازر مروّعة بحق المدنيين خلال 24 ساعة

العالم – خاص بالعالم

حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم. غارات طيران الاحتلال استهدفت بشكل مباشر المحافظة الوسطى في القطاع، حيث نسفت عددا من المربعات السكنية في مخيم النصيرات.



وفي خانيونس استهدفت طائرات الاحتلال مسجد التوبة في منطقة عبسان الكبيرة ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى النازحين في المسجد، وفي رفح واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته استهداف المدينة بشكل مباشر.

وجددت زوارق الاحتلال الإسرائيلي قصفها للشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع بين الفينة والأخرى.



سياسة حصار المستشفايات وتدميرها باتت هي الاستراتيجية الرئيسية لكيان الاحتلال، فقد ابقت قواته على اربعة فقط من الكوادر الطبية الى جانب120 مريضا في المبنى القديم لمستشفى ناصر وتتركهم بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا اوكسجين.

في وقت لا تزال فيه الكهرباء مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولدات مما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج الى اكسجين وذلك بعد استشهاد اربعة مرضى نتيجة انقطاع الكهرباء وفقدان الاوكسيجين.

ومنع جيش الاحتلال شاحنتي مساعدات من منظمة الصحة العالمية من دخول المشفى بعد وصولهما على بعد 200 متر من البوابة، فيما يواصل جيش الاحتلال حصار مشفى الامل بخانيونس وأطلق قذائف مدفعية صوب الطابق الثاني منه.

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