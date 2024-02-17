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نتنياهو سيعرض على حكومته خطة الهجوم على رفح الأسبوع القادم

نتنياهو سيعرض على حكومته خطة الهجوم على رفح الأسبوع القادم
السبت ١٧ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت “قناة 12” العبرية، السبت، أن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيعرض الأسبوع القادم خطة هجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، على الحكومة.

العالم-فلسطين

وورد في خبر القناة، أنّ الخطة تقضي بنقل الفلسطينيين في رفح إلى المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

وأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح للفلسطينيين الانتقال إلى المناطق الشمالية من القطاع.

وعطفت القناة، على تصريحات الوزير في المجلس الحربي بيني غانتس، الجمعة، الذي دعا لمواصلة الحرب على غزة حتى في شهر رمضان المبارك، وتوسيعها إلى رفح، في حالة لم يعد المحتجزون الإسرائيليون من القطاع.

ويعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي حاليا عزمه اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرج سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه “منطقة آمنة”.

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