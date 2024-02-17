الرئيس الصهيوني يعلق على لقائه «سرا» مع رئيس الوزراء القطري

العالم - الاحتلال

وفي مؤتمر ميونخ الأمني، قال يتسحاق هرتصوغ تعليقا على لقائه محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني: "لقد كان اجتماعا جيدا. أعتقد أنه يشجع جهودا كبيرة على الرغم من الصعوبة والتعقيد، وفي الوقت نفسه علينا أن نتأكد إذا كان هناك من يتخذ قرارات على الجانب الآخر، فنحن قلقون من الأدوية التي دخلت قطاع غزة، وبحسب البيانات والمعلومات المتوفرة لدينا فإنها لم تصل بعد إلى المختطفين" حسب تعبيره.

وأردف هرتصوغ: "والأهم من ذلك هو أن يفهم الجميع أنهم إذا أرادوا المضي قدما ورؤية الأفق فيما يتعلق بهذا الوضع الرهيب الذي بدأته حماس بقسوة غير مسبوقة، فيجب أولا حل قضية المختطفين وإعادتهم إلى ديارهم سالمين في أقرب وقت ممكن"!

وأمس الجمعة، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ التقي سرا في ألمانيا رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن يتسحاق هرتصوغ "التقى برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في ألمانيا"، لافتة إلى أن "الرجلين ناقشا مسألة إطلاق سراح الرهائن".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الاثنين التقيا سرا كجزء من مؤتمر ميونخ الأمني".