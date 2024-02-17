شهداء في غارات على غزة ورفح والاحتلال يواصل عدوانه على القطاع

العالم - فلسطین

مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، يتزايد تعداد الشهداء والمصابين، مع استمرار القصف الإسرائيلي المدفعي والغارات الجوية.

وفي رفح قال مراسلنا إن شهيداً وجريحاً على الأقل سقطوا جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة في منزل بحي الجنينة وسط المدينة جنوبي قطاع غزة.

فيما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة القرارة شمالي خان يونس، وأخرى على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، حيث استهدفت القصف منزلاً يعود لعائلة المغربي في محيط مسجد الصالحين.

كما يتواصل القصف المدفعي على مناطق مختلفة في القطاع، حيث أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها باتجاه منازل المواطنين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، فيما كثفت المدفعية قصفها على منطقة غرب خانيونس، وأيضاً اتجاه المناطق الشرقية لدير البلح، وكذلك لمخيمي البريج والمغازي وشمال مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى.

تأتي هذه التطورات الميدانية فيما يزداد الوضع الإنساني سوءاً، حيث تتفاقم معاناة النازحين في الخيام مع الأجواء الشتوية وقلة المواد الغذائية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق، بينما يعاني الفلسطينون في مدينة غزة وشمال القطاع من انتشار المجاعة بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات