الإمارات.. بالمركز الثاني كأفضل وجهة مفضلة للسياح الإسرائيليين

العالم - الإمارات

وأشارت سلطة المطارات في "تل أبيب" إلى أن أرقام شهر يناير الماضي أظهرت ارتفاعاً في عدد المسافرين على الرغم من الحرب، ولكنها كانت أقل بقليل من نفس الشهر من العام الماضي.

وبالنسبة لوجهات الركاب، أفادت السلطة بأن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المقدمة بنسبة 17.4% من إجمالي المسافرين، تلتها الإمارات مباشرة بنسبة 6.76%، ثم فرنسا بنسبة 6.34%.

وأفادت صحيفة "معاريف" بأن طيران "فلاي دبي" و"الاتحاد" استمرا في تشغيل رحلاتهما إلى "إسرائيل" على الرغم من وقوع الحرب.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن "طيران الاتحاد"، الناقل الوطني للإمارات، أن رحلاته إلى "إسرائيل" ما زالت مستمرة ولم تعلَّق، مؤكداً التزام الشركة بالتعاون مع تل أبيب.

بالمقابل لا تزال ارتدادات عملية "طوفان الأقصى" تتوالى على الإحتلال وتهز أركانها في مختلف المجالات، وفي المقدمة مجالا السياحة والسفر، اللذان يعتبران من القطاعات الحيوية في دولة الاحتلال.

يذكر أنه في شهر يناير 2021 وافقت وزارة الخارجية الإماراتية على إعفاء الإسرائيليين من التأشيرات.