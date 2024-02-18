قيادي بالجبهة الديمقراطية: امريكا شريكة في جرائم الاحتلال

العالم - خاص العالم

واوضح يوسف أحمد في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) انه منذ اليوم الاول للعدوان والادارة الامريكية كشفت حقيقة عدوانيتها تجاه الشعب الفلسطيني وصرحت بانها تقف الى جانب كيان الاحتلال في حربه على المقاومة الفلسطينية وبعد ساعات من بدء الحرب ارسلت البوارج والاساطيل الامريكية الى المنطقة والبحر المتوسط.

واشار الى ان الادارة الامريكية شريكة منذ اليوم الاول وشريكة في جريمة التي يهدد الاحتلال الاسرائيلي باقترافها في رفح، لافتا الى ان تصريحات بايدن تكشف نفاقه حيث صرح بانه دعا نتنياهو لتجنيب المدنيين ما يعني انه ليس ضد العملية العسكرية والاقتحام.

وبين انه اذا كانت الادارة الامريكية صادقة في دعواتها لوقف العدوان لكانت اتخذت خطوات جدية بوقف امدادها العسكري الذي يعتمد عليه الاحتلال بشكل كبير.

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