طبيب في مستشفی شهداء الاقصی.. انه اعدام جماعي لأهالی غزة

العالم - مراسلون

وقال الدكتور خليل الدقران وهو المتحدث باسم الاستقبال والطوارئ مستشفى شهداء الأقصى ان هذه المستشفی هي المستشفی الوحيدة المتبقية في المنطقة الوسطی في غزة، مشيراً الی استقبال جثمان أكثر من 50 شهيد منذ يوم أمس حتی صباح اليوم.

وأضاف د. الدقران في تصريح لقناة العالم ان الاحتلال استهدف أكثر من منطقة ما رفع عدد الشهداء الی أكثر من 50 شهيد وهناك عدد كبير من الشهداء والمصابين مازال موجوداً تحت الانقاض.

وأوضح ان أكثر من 150 مصاب نقل الی مستشقی شهداء الاقصی منذ أمس حتی صباح اليوم جلهم من الاطفال والنساء والشيوخ والاصابات التي تصل الی المستشفی معظمها اصابات خطيرة بالرأس والصدر.

وأكد ان عدداً كبيراً من المصابين في قوائم الانتظار، للدخول الی غرف العمليات وفارق عدد كبير من المصابين الحياة بسبب النقص الشديد في المستلزمات الطبية والادوية والوقود.

وبيّن الدكتور الدقران ان المستشفی تواجه كارثة صحية وهناك عدد كبير من الاصابات لاتوجد اماكن لتنويمهم، فعدد المصابين أكثر من اربعة اضعاف عدد أسرّة المستشفی، لذا اضطررنا الی معالجة المرضی والمصابين في الساحات وممرات المستشفی.

وحذر من استمرار هذا الوضع مؤكداً ان المستشفی ستضطر الی دفن معظم المصابين في مقابر جماعية بسبب شح الامكانيات.

وانتقد استمرار استهداف المدنيين العزل في المحافظة الوسطی في غزة، مؤكداً ان استهدافهم بهذه الطريقة يمثل اعداماً جماعياً.

وأكد ان وسائل التواصل بين المواطنين وسيارات الاسعاف في غزة مقطوعة وهذا ما يسبب ترك الكثير من المصابين ينزفون حتی الموت تحت الركام وفي أماكن الاستهداف.