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وسائل إعلام إسرائيلية...

سفينة تابعة لسلاح البحر 'الإسرائيلي' تحترق قبالة 'نهاريا'

سفينة تابعة لسلاح البحر 'الإسرائيلي' تحترق قبالة 'نهاريا'
الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إحتراق سفينة قبالة ساحل نهاريا، موضحة أنه يمكن ملاحظة أن السفينة تابعة لسلاح البحر.

العالم - الإحتلال

يتبع..

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