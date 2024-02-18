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وتيرة هستيرية لهدم المنشآت والاستيلاء على الاراضي بالضفة

الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

يقوم الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر بتمرير جميع مخططاته المؤجلة ضد الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث يسرع في تنفيذ مخططاته الاستيطانية، من خلال هدم مئات المنشآت ومصادرة الاراضي. 

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