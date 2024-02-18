الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤
٠٧:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 18-02-2024

الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 18-02-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 17-02-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 15-02-2024