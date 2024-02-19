الموت يفجع العائلة الملكية الاردنية واعلان الحداد 3 أيام

العالم- الاردن

وإثر ذلك، أمر الملك عبدالله الثاني "الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من امس يوم الأحد الموافق 18 فبراير عام 2024 ميلادي"، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.

والراحل هو السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، من مواليد 1953، متزوج بعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، ولديه 4 أبناء هم فيصل ونايف ودانا والأميرة رجوة.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

وتخرج والد الأميرة رجوة في الجامعة الأميركية ببيروت بتخصص هندسة مدنية، حيث أسس شركة "آل سيف مهندسون مقاولون".