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الكشف عن هوية السفينة المستهدفة في البحر الأحمر

الكشف عن هوية السفينة المستهدفة في البحر الأحمر
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر هوية السفينة المستهدفة من القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر.

العالم- اليمن

وقالت المصادر إن سفينة بريطانية تدعى " RUBYMAR" تعرضت لهجوم في مضيق باب المندب قرب مدينة المخا مساء الأحد. واضافت أن الاستهداف أصابها بصورة مباشرة ودفع طاقمها إلى مغادرتها لما لحق بها من أضرار .

وفي السياق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بُعد 35 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا اليمنية، حيث وقع انفجار قرب سفينة ونجمت عنه أضرار. وأضافت أن جميع أفراد الطاقم بخير.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عبر منصة إكس في ساعة متأخرة من ليل الأحد، أن بيانا مهما لقواتهم سينشر صباح اليوم الاثنين.

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