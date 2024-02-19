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في حفل توزيع جوائز 'بافتا' بلندن..

كاتب شهير يتضامن مع غزة رافعا لافتة: 'أوقفوا المذبحة'

كاتب شهير يتضامن مع غزة رافعا لافتة: 'أوقفوا المذبحة'
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

عبّر كاتب السيناريو البريطاني الشهير بول لافيرتي عن تضامنه مع غزة، التي تتعرض لعدوان وحرب إسرائيلية مدمرة، منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "القدس العربي"، رفع لافرتي أثناء التقاطه صوراً تذكارية في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون “بافتا”، مساء الأحد، لافتة مكتوب عليها: “غزة.. أوقفوا المذبحة”.

والأحد، شهدت العاصمة لندن توزيع جوائز “بافتا”، التي فاز فيها فيلم “أوبنهايمر”، الذي يدور حول تصنيع القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية، بأكبر عدد من الجوائز، منها جائرة “أفضل فيلم” و”أفضل مخرج” و5 جوائز أخرى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن كيان الاحتلال الاسرائيلي حرباً مدّمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء”، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة هذا الكيان اللقيط أمام “العدل الدولية” بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.

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