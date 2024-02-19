إعتراف رسمي أميركي.. أمريكا أصبحت مكروهةً في المنطقة

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موقف واشنطن الداعم للعدوان الإسرائيلي على غزة ساهم في رفع مستوى النفور الشعبي في المنطقة من الإدارة الأميركية.

إدارة جو بايدن ورغم أنها تروج لعدم قبولها لجرائم الاحتلال إلا أنها لم توقف دعمها العسكري والمالي للاحتلال.

من التعليقات حول هذا الموضوع لدينا تعليق من 'نبيل حيدر' وفيه. كل الدول يللي استعمرتها اميركا وفرنسا وبريطانيا شو صار فيها، من افغانستان وباكستان ودول الشرق الاوسط ودول افريقيا. شو جابتلن غير الدمار والخراب وسرقة الثروات وتهجير السكان وإفقار هذه الدول وإبادة مجتمعات بأكملها

'فؤاد' بدوره علق. يجب إعداد ملفات قانونية توثق جرائم امريكا ومسؤوليها وأدواتها وتقديمها للمحاكم الدولية. كل شعوب المنطقة ستحمل البندقية لمواجهة الاستكبار. أميركا بنفسها لم تترك خياراً سوى ذلك، لماذا لا نلجأ إلى مقاطعة البضائع الأميركية؟! هذا جزء من المعركة.

أما 'ناصر' فكتب حول الموضوع. حرب غزة كتبت نهاية كل هذا الكذب، وأعلنت فشل التسويق الثقافي للغرب عالميا، وبدا أن كل ما تقوم به أميركا والغرب هو حالة توحش وهيمنة كاملة، وكفرت شعوب المنطقة بهذا المشروع.

أسلحة تركية الصنع في قطاع غزة.. ولتكون الجملة أكثر دقة.. هذه الأسلحة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة. ناشطون تداولوا صورة قالوا إنها لشظية قنبلة في قطاع غزة كتب عليها صنع في تركيا. الناشطون قالوا إن هذا الأمر يكشف وصول أسلحة أرسلتها تركيا إلى كيان الاحتلال لاستعمالها ضد أهالي غزة. ورغم أن تأكيدا لم يتم تقديمه حتى اللحظة إلا أن هذه الحادثة أثارت مجددا نقاشا واسعا حول دعم تركيا الاحتلال

الناشطون تفاعلوا مع موضوع الأسلحة التركية في غزة. حيث كتب'شرف النعمي' كتب هنا. انتشال شظية صاروخ إسرائيلي من تحت الأنقاض بعد القصف على غزة (صنع في تركيا ).. قلوبهم مع غزة وسيوفهم تقتلها

'الحماد' ايضا كتب. نحتاج لتفسير منطقي لهذة الصورة التي من غزة. لشظية وجدت .. صنع في تركيا، وإلى هذا التعليق من 'حمزة' وفيه. يعني لو كانت حقيقية كان وثقوها بمقطع فيديو و ليس صورة!

حين يتعلق الأمر بما يحصل في غزة، من الخطأ الخلط بين موقف الحكومات وبين مشاعر الشعوب تجاه فلسطين. عم ربيع.. رجل مصري خطف الأنظار بما فعله بشكل عفوي أظهرالمعدن الحقيقي للشعب المصري. عم ربيع وهو بائع فواكه.. وأثناء مرور شاحنات مساعدات إلى غزة قام برمي البرتقال داخل الشاحنة. هذا التصرف العفوي أثبت المحبة الكبيرة، والارتباط الوثيق الذي يجمع الشعب المصري بفلسطين وشعبها

نستعرض معكم بعض التعليقات حول موضوع العم ربيع، 'امل' كتبت هنا. نفسنا نعمل آي شيء لنصرة أهلنا في غزة الله ينصرهم وينصرنا إحنا كمان عشان إحنا محتلين زيهم بضبط.

'محمود عبد الوهاب' أشار إلى محاولات التهجم على عم ربيع لما فعله. تخيلوا 'عم ربيع' الذي عبرت قصته عن منتهى الصدق والعفوية الشعبية لتقديم ولو أشياء بسيطة لأنهار الدم الجارية في غزة، تم استهداف الرجل وتشويهه من مئات الحسابات التابعة للّجان بحجة أنه لا يدفع ضرائب…!

وأخيرا مع 'علي أبو رزق' الذي علق. بعد ما تركز في فيديو عم ربيع بتلاقي واحدة ست وتقريبا مراته، خدت برتقال وسبقت عم ربيع عالعربية التانية تعطيلهم برتقال على أمل برتقالة واحدة توصل لأخواننا في غزة العزة. هنا فعلا أدركت معنى أن زوجتك تكون مُعينة لك على الخير والبذل هي سبقته في الخير والبذل

طرق كثيرة لإيصال صوتك والدفاع عن قضيتك. وما يلفت النظر أكثر في موضوع غزة هو التحول الكبير لدى الشارع الغربي. فيديو ترويجي أميركي ينتقد دعم الولايات المتحدة للاحتلال ومن أموال دافعي الضرائب التي تذهب لقتل الفلسطينيين في غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...