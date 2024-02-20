مراسل العالم يروي تفاصيل قصف الإحتلال للطابق الـ3 من مشفى الأمل بنازحيه ومرضاه

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى وصول عشرات الشهداء بفعل القصف الاسرائيلي على منطقه مخيم النصيرات حيث قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عده منازل للمواطنين بشكل مباغت ومفاجئ دون أي سابق انذار في منطقه بلوك C بالنصيرات حيث وصل عشرات الشهداء المعروف منهم 12 شهيدا والباقي مجهولي الهوية الذين لم يتم التعرف عليهم حتى الان، اضافة الى المحاولات الحثيثة في منطقه النصيرات من قبل المواطنين الفلسطينيين للبحث عن مزيد من الشهداء تحت الانقاض، حيث ان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد قصف قبل قليل منازل مأهولة بالسكان في السكان الفلسطينيين الذين عادوا الى منازلهم بعد اخلاء منطقة النصيرات قبل اسابيع ومن ثم عادوا الى منازلهم مره اخرى، ولم يتوقف القصف حتى هذه اللحظة على منطقة المغازي والبريج واطلاق النار على تجمع للمواطنين في منطقة البريج حيث اسفر القصف عن استشهاد شاب فلسطيني اضافه إلى إصابة اخرين إضافة الى ما يحصل في دير البلح والزوايدة.

ولفت مراسلنا الى ان المنطقه الوسطى تتعرض لأعنف غارات اسرائيلية متتالية على منازل المواطنين الفلسطينيين المدنيين، حيث وصل عشرات الشهداء ليس فقط من منطقه النصيرات بل من الزوايده ودير البلح بعد قصف الاحتلال الاسرائيلي لمنزل في شارع كيلا في منطقه دير البلح، واما في مدينه خان يونس فيكثف جيش الاحتلال الاسرائيلي من عملياته وغاراته وقصفه لتجمعات المواطنين المدنيين الفلسطينيين ووصلت اعداد اخرى من الشهداء الى مستشفى ابو يوسف النجار، كون مستشفيات مدينة رفح قد خرجت عن الخدمه بفعل اقتحامها من قبل جيش الاحتلال واهمها مجمع ناصر الطبي.

وأكد مراسلنا اعتقال قوات الاحتلال للمئات من المواطنين بمدينة خان يونس واقتادتهم الى جهة مجهوله وقامت بتعذيبهم، بالاضافة الى اعتقالها مدير عام مجمع ناصر الطبي وعدد من الاطباء العاملين في القطاع الصحي ومنعتهم من تقديم العلاجات للمرضى، كما قصفت دبابات الجيش الاسرائيلي ومدفعيتها الطابق الثالث من مشفى الامل الذي كان يؤوي النازحين والموجود فيه عدد من المرضى والمصابين الذين لم يستطيعوا اخلاء المنطقه، في وقت كان يتواجد فيه وفد من منظمه الهلال الاحمر الفلسطيني، اضافه الى وفد آخر من مؤسسة الاونروا الذي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا متواجدين في الطابق الارضي، وقد قصفت المشفى بشكل متزامن مع وجودهم بداخلها.

ويمنع الاحتلال وصول الامدادات الغدائية والطبية والوقود إلى المستشفى، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وبتوقف العمل داخله، بالتزامن مع تواصل إطلاق النار باتجاهه على مدار الساعة، ما يحد من حركة الطواقم داخل المستشفى ويعرض حياة المرضى والطواقم للخطر الشديد.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في وقت سابق من اليوم، عن ارتكاب قوات الاحتلال الاسرائيلي 9 مجـ.ازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و 142 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، وجاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 137 على قطاع غزة

وقالت صحة غزة، إنه لايزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الاسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.

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