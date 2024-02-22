خبير عسكري يوضح التصعيد الاسرائيلي المتدرج على جنوب لبنان وأكثر المناطق سخونة فيه

العالم _ خاص بالعالم

وأشار الشحيتلي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد ان يستفيد من الإمكانيات الكبيرة لدى القوات الداعمة له، ونقصد بالإمكانيات الاستطلاعية والقدرة الالكترونية المتطورة التي وضعت تحت تصرفه من أجل تعويضه عن هزائمه لمراكز المراقبة الامامية، حيث ان البوارج الموجودة في البحر المتوسط، قد أمّنت له ما يلزمه من امكانيات للمراقبة مستفيدا من هذه الامكانيات الموضوعة تحت تصرفه.

ولفت الشحيتلي الى قيام العدو الاسرائيلي بعمليات خارج البقعة المتفاهم عليها والمتعارف عليها للاشتباك والتي هي القرى المواجهة في لبنان وللقوات المعاديه الاسرائيلية على الصف الاول من الجبهة، حيث قام بقفزات في الداخل اللبناني في بيروت بداية ثم في جدرة ثم في النبطية والنبطية مرة أخرى والغازية منذ يومين واليوم في النبطية مرة اخرى، وبالتالي فإن جميع هذه العمليات يريد الاحتلال من خلالها ان يقدم شيئا من اجل الجمهور الداخلي على أنه يحارب ويقوم بعمليات عسكرية حيث فشل حتى الآن بالعمليات ضد السيارات وهي الاهداف المتحركة، ولكنه نجح في العمليات على الاماكن الثابتة، الا ان هذا النجاح كان قد كلفه بأنه قام بمجزرة في النبطية بقتل عائلة مؤلفه من عشرة اشخاص مدنيين وضرب البنية الاقتصادية.

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