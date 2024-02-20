العالم – خاص بالعالم

ومع امتناع بريطانيا نال مشروع القرار 13صوتا مع العلم أن اعتماد وتبني قرار من مجلس الأمن الدولي المكون من 15عضوا يتطلب تأييد9 أعضاء على الأقل ولكن دون استخدام أي من الدول دائمة العضوية للفيتو..



وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد:"إن طرح هذا القرار في هذا الوقت ليس مناسبا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار نعمل على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن لا نسعى للتغطية على اجتياح عسكري وشيك لرفح لدينا مشروع قرار آخر ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار يتماشى مع ما نراه".



وفضلا عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النارلأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف يرفض مشروع القرار الجزائري التهجير القسري للفلسطينيين ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وإطلاق سراح جميع الأسرى كما يطالب بالتنفيذ الكامل لقرارين اعتمدا في مجلس الأمن مسبقا وينصان على وجوب حماية الأطفال في النزاعات المسلحة وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع:"إن رفض مشروع القرار يشكل موافقة على التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين..الصمت ليس خيارا ممكنا.. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لتحقيق وقف إطلاق النار".



وأكد المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا:الولايات المتحدة أعطت رخصة وغطاء"لإسرائيل"لقتل الفلسطينيين، درجة العنف في قطاع غزة تجاوزت أي صراع آخر منذ الحرب العالمية الثانية.نحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن منع إصدار قرار يطلب وقف النار للشهر الخامس على التوالي ما تريده واشنطن هو منح العمليات العسكرية الإسرائيلية المزيد من الوقت وحماية القادة الإسرائيليين من المحاسبة".



يذكر أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو للمرة الثالثة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر الماضي ومنعت واشنطن في ديسمبر الماضي مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة كما كانت منعت في اكتوبر الماضي مشروع قرار برازيلي يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع.

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