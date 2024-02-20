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وفاة أمير سعودي!..من هو؟

وفاة أمير سعودي!..من هو؟
الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

نعى الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، الأمير ممدوح بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، نجم نادي النصر السابق لكرة القدم.

العالم - السعودية

وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيان جاء فيه "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وللأمير ممدوح بن عبدالعزيز مشوار حافل مع نادي النصر، لاعبا وإداريا وعضويا شرفيا للنادي.

وحسب صحيفة "اليوم" السعودية، عشق الأمير ممدوح كرة القدم منذ طفولته، وانضم لصفوف نادي النصر، حيث قدم للنادي العديد من الإنجازات وبالأخص في مباراة نهائي كأس ولي العهد عام 1974.

وارتدى الأمير ممدوح بن سعود قميص النصر لاعبا لمدة 8 سنوات، بالتحديد في الفترة من 1968 حتى 1976.

وتولى منصب مدير الكرة بنادي النصر بعد اعتزاله الملاعب، قبل أن يكون عضوًا شرفيًا للنادي.

وتسبب مرض الأمير ممدوح بن سعود بن عبد العزيز خلال السنوات الأخيرة في الابتعاد عن الأوساط الرياضية.

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