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وزير الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس السريلانكي في كولمبو

وزير الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس السريلانكي في كولمبو
الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، الذي يزور كولمبو حاليا، عصر اليوم الثلاثاء، مع رئيس جمهورية سريلانكا رانيل فينكرمسينغي.

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وجرى هذا اللقاء على امتداد زيارة وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له، إلى دولة سريلانكا، وبعد المباحثات التي أجراها في وقت سابق من اليوم مع نظيره السريلانكي علي صبري وأيضا رئيس الحكومة في هذا البلد دنيش غونافارداني.

وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى المباحثات التي جرت في 20 أيلول/سبتمبر 2023، بين رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيدإبراهيم رئيسي ونظيره السريلانكي رنيل فينكرمسينغي؛ حيث وصف رئيسي التعاون القائم في المجالات المختلفة بين طهران وكولمبو، بأنه جيد لكنه ليس مكفيا.

وأشار الرئيس الإيراني أيضا إلى توفر الفرص لرفع مستوى التعامل التجاري بين البلدين؛ ودعا إلى تفعيل دور لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وسريلانكا أكثر فأكثر.

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