غزة.. محطات في التاريخ الحديث

العالم - باختصار

الانتداب البريطاني على فلسطين إنتهى بأربعينيات القرن الماضي بتمهيد بريطانيا لتأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي.

غزة بقيت تحت السيطرة المصرية بعد الحرب العربية الإسرائيلية 1948 إلى عام 1967.

في حرب الأيام الستة في يونيو 1967 إحتلت القوات الصهيونية غزة بعد هزيمة الجيوش العربية.

في عام 1987 فجر إستشهاد أربعة عمال فلسطينيين في غزة بجريمة دعس إسرائيلية أجواء غضب عارمة بالقطاع.

أجواء الغضب ضد الاحتلال أدت إلى إتساع العمليات الفلسطينية غير المنطمة ضد كيان الاحتلال.

في خضم ذلك تأسست حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأبرز مؤسسيها الشيخ أحمد ياسين.

بعد 1987 اتسعت دائرة هجمات المقاومة الفلسطينية بغزة ضد الاحتلال لتمتد إلى الداخل الفلسطيني المحتل.

في 2005 اضطر كيان الاحتلال الإسرائليلي إلى الإنسحاب من من مدينة غزة والقطاع بمجمله تحت وطأة خسائره.

السلطة الفلسطينية استلمت إدارة غزة بعد الإنسحاب الإسرائيلي.

في يناير 2006 فازت حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية .

في يونيو 2007 سيطرت حماس على قطاع غزة بعد خلافات وإشتباكات مع السلطة الفلسطينية.

بعدها وسعت حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى من هجماتها ضد كيان االاحتلال.

الكيان شن عدة حروب على غزة أخطرها عام 2008 و2012، و2014، و2018، وهجمات جوية مستمرة.

المقاومة بغزة طورت قدراتها الصاروخية للردع مقابل الاعتداءات الإسرائلية المستمرة على غزة والقدس والضفة.

أحدث محطات غزة.. عمليات وفان الأقصى لتي هزت كيان الاحتلال الإسرائيلي والتصد الحالي للعدوان الإسرائيلي.