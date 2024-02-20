شاهد.. عين على الإعلام العبري

العالم - العين الإسرائيلية

ووصفت وسائل الاعلام العبري الاعتداء الإسرائيلي على منطقة الغازية قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان وأدى إلى تدمير منشأتين صناعتيتين مدينيتيين بالأستثنائي استنادا إلى مزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال بانه استهدف بنية تحتية ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله.

والحرب مع حزب الله تعادل خمسة حروب وليست كحرب غزة اطلاقا، هذا ما حذر منه محللون في الإعلام العبري.

وفي السياق ذاته رأى محللون في الإعلام العبري بأن حرب الشمال اذا وقعت لن تعترض القبة الحديدية الإسرائيلية صواريخ حزب الله المتجهة نحو المستوطنين أوحتى المواقع العسكرية العادية بل ستعترض تلك التي تستهدف المواقع الاستراتيجية.

نتنياهو يتحدث على ضرورة الحفاظ على الوحدة داخل حكومته قولا بينما يعمل فعلا بضرب هذه الوحدة بابعاد بعض الوزراء عن قراراته، هذا ما قاله أحد محللين الإسرائليين.

وشارك في نقاش هذه المواضيع المتابع للشأن الإسرائيلي الاستاذ خليل نصر الله.

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