محمد عبدالسلام يوجه رسالة منبّهة للأوروبيين ..ماذا قال لهم؟

العالم - اليمن

وأشار عبدالسلام في منشور له على منصة “إكس” اليوم، إلى أن كل سفن العالم تعبر بسلام باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى حق اليمن المشروع في الرد على العدوان الأمريكي البريطاني.

ولفت إلى أنهُ كان على بعض الدول الأوروبية أن توجه ضغوطها على الكيان الإسرائيلي لوقف عدوانه على غزة، لا أن تنساق وراء الدعاية الأمريكية السوداء.. مؤكداً أن ليس هناك من خطر على الملاحة الدولية ولا الأوروبية طالما لم يكن منها أي عمليات عدوانية.

وأكد محمد عبدالسلام، أن ما ينتظره العالم وبفارغ الصبر ليس عسكرة البحر الأحمر، بل إعلان وقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل وشامل لدواع إنسانية.. مبينا أن ما كان للكيان الإسرائيلي أن يستمر في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في غزة لولا الدعم من قبل الأمريكي والبريطاني وبعض الأوروبيين.