شاهد/لصوص مسلحون ينهبون ممتلكات الفلسطينيين في قطاع غزة!

العالم- فلسطين المحتلة

وكتب ياجيل ليفي، وهو عالم اجتماع متخصص بالقضايا العسكرية، في مقال بصحيفة هآرتس العبرية: "جنود إسرائيليون ينهبون في غزة ممتلكات سكان القطاع غزة بعد الاستيلاء على منازلهم".

وقال: "في صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية، نقل الكاتب ناحوم برنياع شهادة أحد أطباء الاحتياط: قامت قوات أصغر وأقل انضباطاً بنهب الهواتف ودراجات نارية ودراجات هوائية، هل هذا عادل؟ لقد شعرت بالحرج".

أضاف ليفي: "أظهر جندي في لواء جفعاتي بفخر لمراسل تلفزيون كان 11 العام، أوري ليفي، مرآة كبيرة مأخوذة من منزل في خان يونس".

مشاهد النهب "بفخر"

جنود اسرائيليون يسرقون القلائد من أنقاض البيوت بغزة جنود اسرائيليون يسرقون القلائد من أنقاض البيوت بغزة

وتابع: "على وسائل التواصل الاجتماعي، ينشر الجنود مقاطع فيديو مثل مقطع جندي يعرض بفخر قمصان كرة القدم المأخوذة من منزل في غزة، بينما يتباهى جنود الاحتياط بوجبات الطعام اللذيذة المحضرة من الطعام الذي أخذوه من مطابخ غزة".

كما أشار ليفي إلى أن "هذا الكم الهائل من الشهادات الشفهية يعكس مشكلة واسعة النطاق، لكن يبدو أن الجيش يواجه صعوبة في منع ذلك"، وقال: "ذكرت هآرتس أن هذه القضية أثيرت في محادثات رئيس أركان الجيش (هرتسي هاليفي) مع مختلف الوحدات، ولكن لم يتم القيام بأي محاولة منهجية لمنع النهب".

جنود إسرائيليون يقتحمون "المناحل" في خان يونس ويخرّبونهاجنود إسرائيليون يقتحمون "المناحل" في خان يونس ويخرّبونها

أضاف: "أصدر كبير ضباط التعليم بالجيش (الجنرال أوفير ليفيوس)، وهو ليس في التسلسل القيادي، رسالة إلى القوات حول هذه القضية، ورافق صياغته الغامضة تسطير متكرر، كلها مخصصة للنهب، لإظهار أن هذه المشكلة تزعج الجيش".

واستدرك ليفي: "مع ذلك، تمحورت حججُه ضد النهب حول الضرر الذي يلحقه بثقة الجمهور في الجيش وتماسك الوحدة، والمساهمة التي تقدمها في الدعاية المناهضة لاسرائیل".

وقال: "هناك حجة واحدة فقط نسي أن يذكرها: المنع الواضح للسرقة. من الواضح أنه من الصعب التحدث مع الجنود عن الأخلاق، لذلك هناك حاجة إلى الحجج النفعية".

وأكد ليفي أنه "لم يتطور النهب في الفراغ، وفي الواقع لطالما كان موجوداً، الجديد هنا هو مستواه واعتزاز الجنود به وضعف الجيش أمامه".

بحسب الكاتب، فإن "الجنود لا ينهبون بالضرورة لتلبية احتياجاتهم الجسدية، كما أنهم ليسوا بالضرورة مدفوعين بالجشع. بل إن النهب أثناء القتال هو تعبير عن الرغبة في الانتقام".

"النهب هو رمز للانتقام العام"

جنود إسرائيليون يحاولون سرقة خزنة عائلة فلسطينية في غزةجنود إسرائيليون يحاولون سرقة خزنة عائلة فلسطينية في غزة

والجمعة 15 الشهر الحالي، قال كبير محللي صحيفة "يديعوت أحرونوت" ناحوم بارنياع: "إن ما يبدأ بنهب الممتلكات المهجورة يؤدي إلى سرقة المعدات العسكرية للعدو ثم إلى سرقة المعدات العسكرية لقواتنا".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن كيان الاحتلال الصهيوني حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.