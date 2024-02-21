بالفيديو.. الموريتانيون يطالبون بوقف مجازر الاحتلال في غزة

العالم _ مراسلون

رئيس المبادرة الطلابية دعى المجتمع الدولي إلى الكف عن التصامم عن مايجري في قطاع غزة و الإسراع لإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل .

وقال رئيس المبادرة: نقول للمجتمع الدولي كفاكم صمتا عما يحدث في غزة وعلى الامة السلامية ان تبذل كلما تستطيع من اجل تحرير فلسطين.

كما دعوا في المهرجان إلى تحمل المسؤولية تجاه ما يجري في فلسطين و رفض تدنيس المقدسات، حتى يتم تحرير الأراضي المقدسة كاملة.

و تم التأكيد على الدور الذي تلعبه موريتانيا إلى جانب قوى العالم الحية المدافعة عن حقوق الإنسان مشيرين إلى مايتم القيام به من دعم بشتى الأشكال و الوسائل، مؤكدين على ضرورة توحيد الموقف بين الدول العربية والاسلامية على ضرورة مقاطعة الكيان الاسرائيلي المحتل سياسيا واقتصاديا.

رغم تأكيدهم مواصلة دعمهم القضية الفلسطينية أكد المشاركون في مهرجان فلسطين قضيتي على خيبتهم من تخاذل العرب والمسلمين.