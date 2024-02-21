حوادث 'خطيرة' في خان يونس.. والقسام تعلن مقتل 3 جنود

العالم- فلسطين

وأضافت في بيان، "إن مقاتليها تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات".



وتابع البيان، "أن مقاتليها أكدوا مقتل 3 جنود وهبوط مروحية إسرائيلية لإخلائهم شمال حي الأمل غرب مدينة خان يونس".



وأعلنت عن قنص جندي إسرائيلي في حي الزيتون، ما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة، مشيرة أيضاً إلى أنها استهدفت دبابة من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" جنوب المنطقة ذاتها.



وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت عن 3 حوادث أدت إلى مقتل جندي وإصابة 3 بحي الزيتون شرق مدينة غزة خلال ساعات الليلة الماضية.



وفي بيان أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب أفراهام فوفاجين، 21 عاماً، في الكتيبة 932 لواء ناحال، وإصابة 3 بجروح خطيرة في غزة، دون مزيد من التفاصيل عن طبيعة العمليات.

لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت عن تفاصيل وصفتها بأنها "حوادث خطيرة" وقعت في حي الزيتون بغزة.



كما أشارت الإذاعة إلى أنه "في إحدى الحوادث وقعت مواجهة قريبة المدى لقوة مشاة من ناحال مع مسلحين في أحد أزقة الحي حيث قتل الرقيب أفراهام فوفاجين".



أما في الحادثة الثانية، فقد ذكرت الإذاعة أنه "تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على مركبة مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي؛ ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح خطيرة".



كما تابعت، "تم تفجير عبوة ناسفة وإطلاق صاروخ مضاد للدبابات على قوة أخرى؛ ما أدى إلى إصابة أخرى بجراح خطيرة".



يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الثلاثاء، بدء عملية عسكرية جديدة في حي الزيتون، وسط نزوح لمئات العائلات الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي.