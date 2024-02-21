مسيرة حاشدة برام الله تنديدا بالفيتو الأميركي الذي دعم جرائم الاحتلال بغزة

العالم _ مراسلون

كل ذلك كان حاضرا في المسيرة الجماهيرية التي شهدتها مدينة رام الله وحملت عنوان لن نترك غزة لوحدها، لن نعتاد على الإبادة.

وقال الكاتب والسياسي تيسير الزبري لقناة العالم: نستنكر بشدة الموقف الأميركي الذي ظهر يوم أمس في جلسة مجلس الامن والذي يعترض على مشروع قرار بوقف اطلاق النار للمرة الثالثة، انهم يمنحون رخصة لـ"إسرائيل" بممارسة عملية القتل المتواصل.

في التظاهرة التي دعت اليها مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والحركات الشبابية شارك أيضا قيادات الفصائلية الفلسطينية، ولم تغب المطالبات الفلسطينية للعرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ قطاع غزة من الإبادة الجماعية في وقت مازال الصوت العربي خافتا باهتا مرتجفا ومازالت بعض الدول العربية تواصل التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي كحليف او صديق، كذلك رفعت التظاهرات شعارات تؤيد المقاومة في كل انحاء العالم.

غزة بوصلة بالنسبة للفلسطينيين في تقييمهم للغريب والقريب فمن كانت بوصلته نحو غزة بالدعم فهو مع فلسطين .

صوت العدالة الدولية يُقتل بفيتو اميركي وصوت الفلسطينيين في غزة يُقتل بعتاد أميركي، لكن صوت الشعوب الحية لن يُقتل لا برصاص أميركي ولا اسرائيلي، بل سيظل مرتفعا ويصدح بأن غزة لن تموت وستنتصر.