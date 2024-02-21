جدول لأهم البضائه الاستهلاكية المساندة للاحتلال الواجب مقاطعتها

العالم - اليمن

وترى الكاتبة اليمنية ان تصنيف البضائع يسهل أمر المقاطعة ضد الكيان الصهيوني ومن يسانده دوليا واقليميا ومحليا في عدوانه على ابناء غزة.

وقالت الكاتبة: أردت أن اختصر المنتجات التي يجب مقاطعتها أثناء التسوق وسوف ارتبها حتى يسهل على المقاطع لكيان الاحتلال ومساعديه الاحتفاظ بها ومتابعتها وتصفحها وقت التسوق.

اهم العلامات الدولية المساندة لاسرائيل والتي يجب مقاطعتها

ادناه اهم التقسيمات التي دونتها الكاتبة اليمنية:

اولا المطاعم والمتاجر

. ماكدونالدز

. كنتاكي

. ستار بوكس

. بابا جونز

. هارديز

. برجر كينج

. بيترا هت

. كارفور

لا تدفع ثمن بناء مستوطنة

المنتجات الاستهلاكية ( المشروبات )

. مياه نستله

. مياه اكوافينا

. بيبسي

. ديو

. سفن اب

. كوكا كولا

. سبرايت

. فانتا

. تانج

. نسكافيه بأنواعها المختلفة

. شاي ليبتون

كل فلس تصرفه هنا يصل إلى من يقتل أخيك هناك

المنظفات

. بيرسيل

. تايد

. منتجات جونسون

. آريال

. دواني

. اومو

. فيري

. كومفورت

. ديتول

. فانيش

. جف

. هاربيك

٠ داك

٠ اريال

٠ أومر

٠ بريل

مستلزمات النظافة الشخصية

. معجون سيجنال وكولجيت

٠ كرست

٠ كلوز اب

٠ اووال بي

. منتجات لوكس

. هيد اند شولدرز

٠ صنسيلك

٠ لوريال

٠ بانتين

٠ كلير

٠ هيربل

٠ دوف

٠ لوكس

. لايف بوي

الكريمات

٠ نيفيا

٠ دوف

٠ فازلين

٠ اولاي

مزيلات العرق

٠ دوف

٠ ريكسونا

٠ نيفيا

مستلزمات الأطفال

٠ جونسون

٠ حفاظ بامبرز

بشرائك تساهم في دفع نفقات جنودهم



الأطعمة

. جبن كرافت

. منتجات كادبوري

. منتجات دانون

. منتجات امريكانا

. منتجات كرافت

جبنة فلاديلفيا

٠ حليب نيدو

٠ كاتشب هاينز

٠ كاتشب هيلمنز

٠ عصير تانج

٠ منتجات امريكانا

الشيبسات

. ليز

. برينجلز

. دوريتوس

. شيبسي

. شيتوس

كل عبوة تعادل رصاصة

الشكولاته

. باونتي

. سنيكرز

. كيت كات

. تويكس

. مارس

. ام اند امز

. مالتيزرس

. نوتيلا

ان عجزت على نصرهم فلا تنفق على عدوهم

تجنب شراء منتجات العلامات التجارية التالية

. جميع منتجات شركة نستله

. جميع منتجات شركة غارنيه

. جميع منتجات شركة فيتشي

. جميع منتجات شركة بوما

. جميع منتجات شركة نايكي

. جميع منتجات شركة لوريال

جميع منتجات شركة براون

جميع منتجات شركتي اتش بيhp وشركة إنتل intel

أضعف اقتصادهم وقو اقتصاد بلدك

بمقاطعتك لن تتأذى.. وبشرائك يقتل المسلمون

لا تساهم في ثمن سلاحهم

لا تنسى أن تقاطع اشتراكات نيتفليكس☝???? وديزني☝????