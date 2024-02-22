فيديو خاص: نبذة صغيرة عن مآسي رفح وانجازات المقاومة في غزة

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم من مدينة رفح، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف أرضا زراعية في جزيرة العدس بالإضافة إلى قصف أرض زراعية بالقرب من بوابة صلاح الدين قرب الحدود المصرية الفلسطينية.



وأضاف، أن الاحتلال استهدف مربعات سكنية بأكملها، حيث استهدف منزلا يعود لعائلة يوسف الدهيسي، ومنزلا لعائلة أيمن الشاعر، وكذلك منزل لعائلة أبي عزام، موقعا شهداء وجرحى جلهم من الأطفال والنساء.



إنجازات المقاومة في غزة



وأشار مراسلنا إلى أن الاحتلال قصف مسجد الفاروق في حي الشابورة، كذلك محيط مجمع ناصر الطبي ومحيط مستشفى الأمل في خان يونس.



وأوضح مراسل العالم، أن المقاومة الفلسطينية ما زالت مستمرة بالتصدي للقوات الإسرائيلية في كافة محاور القتال في غزة، وتتمركز هذه التصديات في حي الزيتون جنوب غرب مدينة غزة وكذلك في منطقة غرب خان يونس ومحيط مجمع ناصر الطبي، وعلي جهة أخرى تتصدى للقوات الإسرائيلية في المناطق الشرقية لخانيوس.