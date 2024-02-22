الإنتخابات الإيرانية.. توفير 200 قناة تلفزيونية إعلانية للمرشحين

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وقال أمين مقر الانتخابات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون محمد صالح مفتاح للعالم: "استراتيجيتنا لهذه الانتخابات هي خلق عدالة انتخابية وعدالة إعلامية، وما قمنا به في هذه الدورة الانتخابية هو إطلاق قناة تلفزيونية لكل دائرة انتخابية حتى يتمكن الناس من مشاهدة البرامج الانتخابية على شاشة التلفزيون والحصول على معلوماتهم حول المرشحين دون أي وسيط".



تم التخطيط لبرنامج مدته عشرون دقيقة للمرشحين الذين تطوعوا لعرض إعلاناتهم الانتخابية على هذه القنوات المتلفزة يتم فيها طرح أسئلة في مختلف المجالات بناء على طلب الشارع الإيراني بالإضافة إلى إنشاء منصة مناسبة لتحميل عشر ساعات من الصور ومقاطع الفيديو في الفضاء الافتراضي والتي يمكن للشعب الإيراني مشاهدتها مجانا.



وقال المدير العام للأخبار الداخلية لوكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية هادي البرزي للعالم: "منذ الأشهر الماضية، بدأنا التخطيط لإنتاج برامج وأفلام وثائقية تشرح دور قوانين البرلمان الايراني في حياة الشعب الإيراني ، بالإضافة إلى ذلك بدأنا بإنتاج برنامج مناظرة انتخابية حيث يتم فيه مناقشة القضايا التي تهم الشعب الإيراني".



القنوات الانتخابية متاحة للمرشحين على مدار اربع وعشرين ساعة بحسب عدد الدوائر الانتخابية وتستنفر كل الجهات المختصة امكاناتها لإجراء هذا المحفل الديمقراطي بنجاح في ظل الظروف التي تمر بها ايران الاسلامية.