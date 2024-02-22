حرب غزة في يومها الـ139... قصف عنيف على رفح وخانيونس

العالم- فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في آخر إحصائية، أن جيش الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات راح ضحيتها 97 شهيداً و132 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة العدوان إلى 29410 شهداء و69465 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفيما يلي أحدث الاخبار حول العدوان الاسرائيلي على غزة و رد المقاومة على ذلك...

وأفاد موقع "واينت" العبري، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر منزل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وسط مدينة غزة شمال القطاع.

هذاو استشهد اليوم الخميس 7 فلسطينيين وأصيب العشرات، جراء غارات الاحتلال استهدفت منازل مأهولةً في مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة واستشهد 3 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً شرقي رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الصهيوني سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وأصيب عدد من المواطنين في قصف العدوان استهدف منزلًا بمنطقة المشروع ومواقع أخرى شرقي مدينة رفح.

كما نسف جيش الاحتلال عدداً من المنازل السكنية في وسط خانيونس، جنوبي قطاع غزة وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة تل السلطان، غربي رفح، جنوبي قطاع غزة واستهدفت مسجد الفاروق في مخيم الشابورة، وسط مدينة رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي صهيوني كثيف منطقتي قيزان النجار والبطن السمين في خانيونس، جنوبي قطاع غزة فيما استهدفت المدفعية مناطق غربي خانيونس.

وفيما يخص مدينة رفح المكتظة بالنازحين، قال الوزير في مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس إن العمليات العسكرية في رفح "ستبدأ حتى خلال شهر رمضان القادم إذا لم نتوصل إلى صفقة لاستعادة المحتجزين"، بينما يزور مدير الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز باريس، يوم غد الجمعة، لإجراء محادثات مع مسؤولين قطريين ومصريين وصهاينة حول الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق حول المحتجزين.