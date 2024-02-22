بالفيديو.. تنديد دولي باستمرار إحتلال الاراضي الفلسطينية

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وحذر مندوب إيران لدى محكمة العدل الدولية، من أنّ الوضع في قطاع غزة كارثي، مشيراً إلى أنّ الإحتلال المستمر من الجانب الإسرائيلي يؤكد أنّ هناك نية لأن يكون هذا الإحتلال دائمًا، ما ينتهك قواعد منع الاستحواذ على الأراضي.

وقال مندوب إيران لدى محكمة العدل الدولية رضا نجفي: الاحتلال انتهك ويستمر في انتهاك الحق الفلسطيني في تقرير المصير. احتلال الأراضي الفلسطينية هو أطول احتلال عسكري قائم حتى اليوم، وطالما هذا الإحتلال مستمر فإن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره سيظل منتهكًا.

ومن جملة المواقف المنددة بالاحتلال الاسرائيلي؛ اعتبرت الصين ان المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمَرة ولا تتناقض مع القانون الدولي.

وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شين مين: ليس من حق "إسرائيل" الدفاع عن نفسها كون احتلالها للأراضي الفلسطينية غير قانوني. ان تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية تأخر كثيرا، ويتعين عدم إنكارها.

ودعت معظم الدول التي أدلت برأيها حتى الآن تل ابيب إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة دافعت عنها، وقال ممثلها إن المحكمة يجب ألا تخلص إلى أن تل ابيب ملزمة قانونا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة.

وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك كيان الاحتلال، ويأمل الفلسطينيون في إعلان القضاة الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني ويقولون ان رأيهم يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين؛ لكن إعلانا من هذا القبيل قد يستغرق نحو 6 أشهر.