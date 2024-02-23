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تضرب معسكرات إسرائيلية في الجليل والجولان..

المقاومة الإسلامية بلبنان توسّع عملياتها ضدّ قوات الاحتلال

المقاومة الإسلامية بلبنان توسّع عملياتها ضدّ قوات الاحتلال
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

وسعت المقاومة الإسلامية عملياتها حيث سجلت المقاومة عددًا من العمليات النوعية التي تجاوزت الخط التقليدي للجبهة، حيث استهدفت صواريخ ثقيلة عالية الدقة عمق المناطق المحتلة في جبهة الجولان وعمق الجليل، قالت مصادر إعلامية في كيان الاحتلال إنّ بعضها استهدف معسكرات تدريب وحدات النخبة من الكتائب التي تمّ سحبها من غزّة لإعادة تأهيلها، بينما كان ضمن أهداف عمليات المقاومة باعتراف وسائل الإعلام الإسرائيلية منشآت اقتصادية وتجمّعات عسكرية واستيطانية.

العالم - لبنان

وحافظت الجبهة الجنوبيّة على سخونتها وعلى وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في القرى الآمنة، متجاوزة مرة جديدة قواعد الاشتباك الجغرافية باستهداف بلدة كفر رمان في محافظة النبطية ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي تلة الحمامص جنوب لبنان.

واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة بليدا. كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارة على منزل في الخيام. واستهدفت قذائف إسرائيلية بلدة شيحين.

وأخرها كانت منتصف الليل و استهدف العدوبلدة بليدا الحدودية أدت الغارة الى استشهاد أربعة عناصر من الهيءة الصحة الإسلامية.

في المقابل ردّ حزب الله على العدوان الإسرائيلي الجديد بـاستهداف ثكنة كيلع ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا وأصابها إصابة مباشرة. كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه دكّ ثكنة يوآف بصواريخ الكاتيوشا، وقصف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية و"موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى إصابة منزل في "كفار يوفال" في الشمال بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، كما أصاب صاروخ آخر مضاد للدروع أطلق من لبنان منزلًا في كريات شمونة من دون انطلاق صفارات الإنذار.

ونقلت مصادر صححيفة البناء تحذيرات دبلوماسية لمسؤولين لبنانيين بأن "إسرائيل" قد توسّع عدوانها على لبنان خلال الأسبوعين المقبلين لاستفزاز حزب الله لاستدراجه إلى حرب واسعة تكون المخرج للحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب على جبهتي لبنان وغزّة عبر قرار في مجلس الأمن الدولي يضمن الأمن الإسرائيلي من جنوب لبنان وغلاف غزّة.

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