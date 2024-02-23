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فيما تعبث في منازلهم..

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من 'طول كرم' ومن 'بيت لحم'

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من 'طول كرم' ومن 'بيت لحم'
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنين فلسطينيين من طولكرم وآخرين من محافظة بيت لحم. 

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصدر أمني قوله بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد سامي شاهين (26 عاما)، وأحمد جمال غنايم (26 عاما)، وحسن مجاهد أبو جودة (25 عاما) من مخيم الدهيشة، ومحمد عبد الرحيم الكار (31 عاما) من بيت فجار، وربيع جبريل (29 عاما) من تقوع، وصهيب موسى أبو محاميد (31 عاما) من زعترة.

كما ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عمر عساف بعد أن داهمت منزله في بلدة فرعون جنوب طولكرم، وسامي الساعي من منزله في ضاحية ارتاح جنوب المدينة.

وأضافت ان قوات الاحتلال احتجزت المواطن الفلسطينيين أسامة الساعي لفترة زمنية بعد ان داهمت منزله وأخضعته لاستجواب قبل الافراج عنه، في الوقت الذي داهمت فيه منزل المواطن الفلسطيني علي السلمان في الحي الجنوبي للمدينة وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

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