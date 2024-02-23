'حزب الله' يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية هامة وتحقيق إصابات مباشرة

العالم _ أسيا و الباسفيك

وصدرت عن "حزب الله" اليوم، بيانات عدة حيث أكد استهدافه "موقع المالكية بصاروخي بركان، وموقع ‏رويسات العلم و‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية".

وأوضح في بيان: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-02-2024 ‌‏موقع المالكية بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأضاف في بيان: "‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-02-2024 موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

كما أكد في بيان آخر: "‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-02-2024 موقع ‌‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

هذا وقتل أربعة عناصر من الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة بليدا جنوب لبنان، جراء غارة شنها الطيران الإسرائيلي على مركز الدفاع المدني للهيئة في البلدة.

وفي ظل التوتر المتصاعد بين لبنان والكيان الاحتلال لا تزال الحدود تشهد اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الاحتلال الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة.