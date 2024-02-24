الرئيس البرازيلي يجدد اتهامه لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

العالم - الأميرکيتان

وأصر الرئيس البرازيلي على اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، بعدما أثار في الآونة الأخيرة أزمة دبلوماسية بسبب مقارنته الهجوم الإسرائيلي ضد حركة "حماس" في القطاع الفلسطيني بـ"المحرقة اليهودية".

وقال لولا دا سيلفا خلال فعالية في ريو دي جانيرو إن "ما تفعله إسرائيل ليس حربا، إنها إبادة جماعية، لأنها تقتل نساء وأطفالا".

وكانت إسرائيل أعلنت لولا دا سيلفا "شخصا غير مرغوب فيه" بعد إدلائه بتصريحات مماثلة.

هذا وصرح سيلسو أموريم، مستشار الرئيس البرازيلي، بأن قرار إسرائيل إعلان رئيس البرازيل شخصا غير مرغوب فيه هو أمر سخيف.

وتشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة في يومها الـ140، حيث أعلنت وزارة الصحة يوم الجمعة، أن إجمالي عدد ضحايا الحرب ارتفع إلى 29514.