لماذا يشعر رئيس كوريا الشمالية بالحرج من إظهار إبنه علنًا!؟

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وزعم المسؤول المدعو تشوي سو-يونغ أن "المظهر الجسدي غير الجذاب للصبي يبدو أنه قد أثنى كيم عن الكشف عن ابنه علنًا".

لدى زعيم كوريا الشمالية ابن سري يشعر بالحرج من إظهاره علنًا

وأضاف لصحيفة كوريا تايمز: "على عكس والده، أو أخته التي تبدو سمينة، يُقال إن ابن كيم شاحب ونحيف"كما نقلت thesun البريطانية.

وقال: "سمعت أن ابنه لا يشبه جده العظيم، كيم إيل-سونغ، على الإطلاق".

بالنسبة لقادة كوريا الشمالية، يُعتقد أن التشابه مع كيم إيل-سونغ – مؤسس الأمة البدين – هو صفة يجب امتلاكها.

تم اتهام الزعيم الحالي بالترويج لتشابهه مع كيم إيل-سونغ، جده، في محاولة لتعزيز شرعيته الخاصة.

وقد يكون هناك المزيد من قادة كوريا الشمالية البدينين في المستقبل، مثل ابنة كيم جونغ أون "السمينة"، كيم جو-آي التي ولدت وترعرعت لتتولى على الأرجح حكمه على كوريا الشمالية.

ابنة كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية

جو-آي، التي تعلمت في المنزل وتحب الخيول ومهووسة بالتزلج، ظهرت لأول مرة على الساحة في نهاية عام 2022، وهي تمشي ممسكة بيد والدها لمشاهدة اختبار صاروخ باليستي بسعادة.

بينما لا توجد صور للابن السري الغامض، هناك صور لكيم جونغ أون الشاب عندما كان وريثًا لقيادة كوريا الشمالية.

نشرت مجموعة صغيرة من الصور يظهر فيها الزعيم النحيل قبل أن يزداد حجمًا إلى حجمه الحالي.

لكن الخبراء يعتقدون أننا يمكن أن نتخيله ببساطة من خلال النظر إلى كيم جونغ أون الأصغر سنًا – الذي كان نحيفًا في السابق.

تعتقد الخدمة الوطنية للاستخبارات في كوريا الجنوبية، أن كيم جونغ أون لديه ثلاثة أطفال، الابن هو الأكبر، يليه كيم جو-آي، ثم طفل بجنس غير معروف.

يتفق "تشوي" على أن الأكبر هو ابن، لكنه يعتقد أن كيم جونغ أونغ لديه فقط طفلين شرعيين – هذا الابن غير المسمى وكيم جو-آي – بالإضافة إلى طفلين وُلدا خارج إطار الزواج.