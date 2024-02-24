مسؤولون أميركيون: "إسرائيل" لن تكون قادرة على تحقيق هدفها في غزة

العالم - الاحتلال

وأكّدت الصحيفة الأميركية أنّ "ما لا يقل عن 5000 مقاتل من حماس لا يزالون في شمالي قطاع غزة، فوق الأرض وتحتها، وأنّ الحركة لا تزال نشطة هناك، وستكون قادرة على إطلاق الصواريخ على "إسرائيل" ومهاجمة القوات البرية".

وذكرت أنّ "هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتمثل بتدمير حماس لا يزال بعيد المنال"، وفقاً لمسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ساوى أحياء بالأرض، وقتل آلاف العائلات بأكلمها، ويتم الأطفال، وشرّد ما يقدر بنحو 1.7 مليون شخص" في غزة.