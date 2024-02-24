كاميرا العالم ترصد بطولات المقاومة الفلسطينية وخسائر الإحتلال بغزة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن منطقة حي الزيتون تشهد اشتباكات عنيفة جدا منذ أسبوعين منذ بدء عملية برية أخرى ومحددة بمنطقه حي الزيتون وفي المناطق الجنوبية لجنوب غزة، حيث أعلنت كتائب شهداء الاقصى، انها قد قصفت تجمعات لجنود الإحتلال الاسرائيلي في محور التقدم شمال شرق المنطقة الوسطى برشقة صاروخيه من نوع 107 والواقعة في محيط حي الزيتون بالمناطق الجنوبية للحي.

ولفت مراسلنا إلى إعلان كتائب القسام انها قد استهدفت عدة آليات عسكرية اسرائيلية في حي الزيتون بصواريخ وبقذائف من نوع 105 وأوقعت سرايا القدس دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا في كمين هندسي محكم بشارع 8 في حي الزيتون بمدينة غزة، كما أعلنت كتائب القسام أن الاشتباكات لا زالت متواصلة ومستمرة في تلك المنطقة ولم تتوقف وقد أوقعوا خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي حتى هذه اللحظة.

ونوّه مراسلنا إلى استمرار الاشتباكات في محافظة خان يونس بالمناطق الغربية حيث اعلنت كتائب المجاهدين في عملية مشتركه مع سراير القدس عن قنص ستة جنود صهاينة في تلك المنطقة في حي الأمل في عملية مشتركة في حي القدس واوقعوهم بين قتيل وجريح دون اعتراف اسرائيلي بهذه الخسائر.

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