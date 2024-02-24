ماذا فعلت الضربات اليمينة بمؤاني ارلأراضي المحتلة؟

العالم - الاحتلال

ونقل موقع «واينت» عن مسؤولين في ميناء حيفا قولهم إن الهجمات المستمرة التي يشنها اليمنيون على تلك السفن، جبرت شركات النقل البحري على تحويل خط سيرها عن باب المندب، بشكل يضاعف ثلاث مرات مسافة السفر إلى الموانئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الموقع أن الموانئ في الأراضي المحتلة شهدت اضطرابات مهمة بسبب الهجمات الأخيرة التي شنتها حركة «أنصار الله» في البحر الأحمر، مستهدفة السفن المتجهة إلى فلسطين المحتلة، ناقلا عن ختام سلامة، التي تعمل في قسم التخطيط الإستراتيجي في ميناء حيفا، القول إن هذه الهجمات «لها أثر عميق»، و«إنها تؤثر على عملنا.

وأشارت سلامة إلى الأوقات الطويلة التي تستغرقها السفن للوصول إلى الميناء، مضيفة أن «السفينة التي كانت تستغرق أسبوعا للوصول، الآن تستغرق ثلاثة أسابيع».