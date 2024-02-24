بالفيديو.. أردنيون ينددون بموقف أمريكا تجاه غزة

العالم - فلسطين

وحمل متظاهرون لافتات كتب على بعضها "أمريكا رأس الإرهاب"، و"عدوان رفح جريمة أمريكية-صهيونية"، و"أوقفوا الإبادة"، و"العدوان على رفح جريمة أمريكية بتواطؤ عربي.. الجسر البري خيانة".



وتضمن عنوان الفعالية شعار "الجسر البري خيانة"، في إشارة إلى وجود "جسر بري من دول الخليج عبر الأردن ثم إلى إسرائيل" لتقديم المساعدات للأخيرة، بينما تواصل جماعة الحوثي اليمنية استهداف السفن الإسرائيلية والداعمة لها في البحر الأحمر وخليج عدن "تضامنا مع غزة".



وأطلق المتظاهرون أيضا هتافات مؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).





واستخدمت واشنطن، الثلاثاء، الفيتو على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.



ودعا المتظاهرون عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، إلى إيقاف الجسر البري لنقل البضائع من دبي إلى "إسرائيل" عبر الأردن.



كذلك، شارك المئات في تظاهرات مماثلة في كل من إربد (شمالا) والكرك والطفيلة والعقبة (جنوبا).



ويشهد الأردن منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بانتظام تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، طالب بعضها بإغلاق سفارة "إسرائيل" في عمان وإلغاء معاهدة السلام الموقعة معها عام 1994.



واستدعت عمّان مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر سفيرها لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، كما أنها أبلغت كيان الاحتلال بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.



ويطالب الأردن المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



ونفذ سلاح الجو الأردني 12 عملية جوية لإنزال مساعدات في غزة، كما أن المملكة أرسلت 55 طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.