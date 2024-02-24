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كاميرا العالم ترصد..

آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ورد المقاومة

السبت ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في الجنوب لبناني بشن الطيران الحربي الاسرائيلي غاراته منذ صباح اليوم السبت على معظم القرى المحيطة والبعيدة عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حيث بدأها فجرا بغارة على بلدة رامية وغارات عدة على بلدة بليدة التي استهدفت باكثر من3 غارات.

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ولفت مراسلنا إلى الغارات التي شنها الإحتلال الاسرائيلي على عيتا الشعب والقرية التي تبعد نسبيا عن الحدود اللبنانيه الفلسطينية" برعشيت" التي تبعد 15 كيلو متر عن الحافه الامامية.

واشار مراسلنا الى أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي ولليوم الثالث على التوالي تمطر بلدة الوزاني بالرصاص من اجل منع المزارعين والاهالي فيها في متابعة أعمالهم في مزارعهم الموجودة داخل البلدة ما ادى ذلك الى نفوق عدد كبير من الابقار والاغنام وتضرر عدد من المنازل إضافه الى اصابات بشظايا الزجاج الذي تناثرت داخل غرف نومهم.

ونوه مراسلنا الى استهداف جيش الاحتلال للمنطقة الممتدة من كفر شوبا نزولا حتى راشيا الفخار وصولاً الى بلدة الخريبة القريبة من بلدة الخيام حيث استمرالقصف أكثر من ساعة على تخوم بلدة العديسة وبلدة حولا ورب الثلاثين، كما شنت الطائرات الحربية الصهيونية،شنت غارات عنيفة على بلدات: عيترون، ومارون الراس.

وبين مراسلنا أن المقاومة الاسلامية حتى الساعة كانت قد نفذت عدة عمليات تبعا للتقارير التي بثتها واعلنتها، وقالت بأنها هاجمت عددا كبيرا من المواقع خاصة التلة الكبرى بصواريخ بركان، اضافه الى ثكنة رميم بصواريخ بركان، إضافه إلى موقع ثكنة زبدين الواقعة في سفوح مزارع شبعا المحتلة ورويسات العلم في أهالي كفر شوبا إضافة الى موقع الضهيرة وموقع المالكية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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