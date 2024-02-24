كيف اغضب نجل نتنياهو المستوطنيين.. مندوب الكويت يشعل مواقع التواصل

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غضب كبير في الشارع الإسرائيلي بعد الصور التي انتشرت ليائير نتنياهو في الولايات المتحدة، وهو يحظى بحياة الرفاهية. أموال طائلة تصرف على راحة يائير نتنياهو وعلى إيجارات المنزل الذي يقيم فيه، والأماكن التي يستخدمها للترفيه عن نفسه. كل هذا بينما يعيش جنود الاحتلال جحيما في غزة، بفعل ما تقوم به المقاومة وتزايد عدد قتلى الاحتلال في الميدان

وفي موضوع اخر تشهد محكمة العدل الدولية جلسات استماع لأكثر من خمسين دولة حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مشهد حظي بتفاعل واسع خلال الجلسات الاخيرة، وهو كلمة مندوب الكويت لدى المحكمة علي الظفيري. المندوب الكويتي لم يتمالك نفسه أثناء إلقائه كلمة دولة الكويت، ولم يستطع السيطرة على دموعه وهو يتحدث عن فلسطين. طبعا هذا المشهد حظي بتفاعل واسع، لاسيما وأن الكويت ما زالت متمسكة بعدائها لكيان الاحتلال ورفضها أي تطبيع معه

هذا وحدث تغيُّر كبير في السردية التي طغت على الرأي العام العالمي منذ عقود فيما يتعلق بفلسطين والعدوان على غزة. هذا التغير بدأ يظهر في مواقف الكثير من المشاهير والمؤثرين والناشطين في الدول الغربية. الناشطة الأميركية بوني إيدوس ظهرت في فيديو وهي تتحدث عن أطفال غزة، ومدى التخاذل الذي يبديه المشاهير حول العالم. إيدوس قالت إن مشاهد الجرائم التي تُرتَكَب بحق الفلسطينيين ستبقى عالقة في أذهان العالم مدى الحياة

والمؤكد انه لا يحق لمن مارس الاحتلال والاستعمار طوال عقود على شعوب المنطقة أن يقرر أين يبقى أهل غزة أو أين يذهبون. الناشطة المصرية رحمة زين توصل رسالة مباشرة للغرب وتحديدا لبريطانيا حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

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