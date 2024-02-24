بالفيديو: الاحتلال يقصف منطقة بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية

العالم - فلسطين

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي استهداف المواطنين الفلسطينيين خاصة في مدينة رفح في اليوم الـ 141 من عدوانه الوحشي على قطاع غزة حيث لجأ اليها الآلاف من الفلسطينيين المُشرّدين من شمال ووسط القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في أخر حصيلة اعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت جراء العدوان الإسرائيلي إلى 29.6 ألفا فيما بلغ عدد الجرحى 69.7 ألفا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي لليوم الـ 141 على قطاع غزة، "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29606 شهداء و69737 إصابة".

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و123 إصابة خلال 24 ساعة ماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، بحسب الوزارة التي قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.