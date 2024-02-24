القسام تقنص ضابط إسرائيلي على أرض غزة .. فمن هو؟

العالم - الاحتلال

وأفاد جيش الاحتلال في بيان بـ”مقتل الضابط إيال شومينوف، برتبة رائد (24 عاما) من منطقة كرميئيل، وهو قائد سرية في كتيبة شاكيد (424)، لواء جفعاتي، في معركة شمالي قطاع غزة”.

ولم يكشف الجيش أي معلومات إضافية حول تفاصيل المعارك التي أسفرت عن مقتل الضابط شومينوف.

إيال شومينوف، التقط اخر فيديو له اثناء تشجيع سريته وتكريمه لجندي إسرائيلي في السرية قبل بدء معارك حي الزيتون قبل ايام، وهو يتفاخر بجريمته وماساة الفلسطينيين، كما التقط صورة له من امام منازل المدنيين الفلسطينيين بعد اشعال النار فيها.

في سياق متصل.. أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” في وقت سابق من اليوم السبت، أن مقاتليها قنصوا ضابطا إسرائيليا واستهدفوا ناقلة جند بمدينة غزة.

وقالت القسام، في بيانات منفصلة نشرتها على تلغرام، إن مقاتليها “تمكنوا من قنص ضابط صهيوني ببندقية الغول القسامية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة” دون مزيد من التفاصيل.

ونشرت صورة عبر تلغرام، كتبت عليها: “57 مهمة نفذها سلاح النقص، منها 34 ببندقية الغول القسامية”.

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، ارتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 577، بينهم 238 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.