العالم - الاحتلال

وقال بوريل في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، إن “المستوطنات تجعل الإسرائيليين والفلسطينيين أقل أمانا وتؤجج التوتر وتعرقل جهود السلام وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.

وأضاف أن إعلان "إسرائيل" خططا لبناء 3300 وحدة جديدة في المستوطنات “غير القانونية” بالضفة الغربية “استفزازي وخطير”.

وأمس الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إنه “من المرتقب أن تلتئم في غضون أسبوعين اللجنة المعنية لتصدّق على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم ونحو 300 في مستوطنة كيدار و700 وحدة في مستوطنة أفرات (جنوب القدس)”.