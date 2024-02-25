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ترامب: أمريكا أصبحت موضع سخرية للعالم أجمع!

ترامب: أمريكا أصبحت موضع سخرية للعالم أجمع!
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

في وقت تظهر فيه نتائج أولية فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بولاية ساوث كارولاينا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري اعتبر ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية "أصبحت موضع سخرية للعالم أجمع".

العالم - روسيا

هذا وأيد ترامب، رأي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما قال إن جو بايدن كرئيس في البيت الأبيض مناسب أكثر لروسيا.

وقال ترامب في المؤتمر السياسي للمحافظين CPAC إنه لم يتفاجأ بتصريحات بوتين بأن بايدن هو أفضل بالنسبة لموسكو بسبب إمكانية التنبؤ بأفعاله.

وأضاف ترامب: "لقد أعلن (بوتين) قبل بضعة أيام أنه يفضل رؤية بايدن رئيسا، وأنا أتفق معه".

وأيضا، خلال خطاب ألقاه أمام أنصاره في ساوث كارولينا الأسبوع الماضي قال ترامب إنه يضع تصريحات بوتين حول من هو الأفضل لروسيا في منصب الرئيس الأمريكي، في إطار المجاملة.

وقال "إنها مجاملة. كثير من الناس سيقولون إنها سيئة للغاية. لا على الإطلاق، إنه شيء جيد".

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