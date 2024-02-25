شاهد ما يفعله فلسطيني بجثمان شهيد من غزة + فيديو

العالم - فلسطين

وأظهر المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، اقتراب الفلسطيني، الذي يوثق الحدث بهاتفه المحمول، بحذر وترقب شديدين من جثمان الشهيد الفلسطيني زحفا ليتأكد من عدم رؤيته من قبل القناص الإسرائيلي.



ووسط صوت طائرات الاستطلاع التي تجوب الأجواء، تمكن الفلسطيني من اخلاء جثمان الشهيد، الذي يعود للشاب مؤمن البواب، ثم تمكن الفلسطيني من سحب جثمان والده المسن عامر.



وبعد نجاح ملتقط الفيديو في سحب الجثمانين، نقلهما لدفنهما في إحدى الأراضي، التي كانت تحتوي على شواهد لشهداء تم دفنهم سابقا خلال عدوان الاحتلال المتواصل على غزة للشهر الخامس على التوالي.



وقال الفلسطيني خلال سحبه لجثمان الشهيد، “تم سحب الشهيد مؤمن، والآن تتم محاولة سحب الوالد عامر البواب”. وتابع بالقول: بما أن القناص مقابل لنا وطائرات الاستطلاع تجوب السماء، سنسحب الجثمان سحبا”.



ولليوم الـ142 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 29 ألف شهيد، وعدد الجرحى إلى أكثر من 70 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.