شاهد.. تسريبات غير رسمية حول تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراط

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واوضحت ان هذه المنطقة تشير الى المنطقة الجنوبية لحي الزهراء وسط احتمال ارتقاء عدد كبير من الشهداء، مشيرة الى ان هذه المنطقة تصنف من المناطق الحمراء التي يصعب على الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليها. لذلك من يصاب في هذه المنطقة يستمر في النزيف حتى الموت.

وتابعت ان هناك حديث عن ارتقاء 5 شهداء في مدينة غزة واكثر من 30 مصابا في المدينة جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على حي الزيتون وكذلك منطقة الشجاعية والسرايا، بالاضافة الى استهداف الاحتلال لمزارعين.

ولفتت مراسلتنا ان هناك حديث من قبل الاعلام وبشكل غير رسمي عن تقدم في المفاوضات وامكانية تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراط خلال يومين وهو ما يشير الى انها ربما تكون خطوة في الاتفاق لكنها حتى الان مجرد تسريبات ولا احد يعرف معلومات رسمية ، وهو ما يتداوله الناس بشكل كبير .