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شاهد.. مشعوذة إسرائيلية تقوم بعمل سحر ليحيى السنوار!

الأحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

نشرت مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه مشعوذة إسرائيلية تقوم بعمل سحر لقائد حركة حماس في غزة ،يحيى السنوار !

العالم - فلسطين

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