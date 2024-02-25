حزب الله يستهدف مواقع لتجمعات جيش الاحتلال بالمنارة والمالكية

العالم-لبنان

وصدرت عن حزب الله يوم الاحد، بيانات تؤكد "تحقيق إصابات ‏مباشرة في استهداف مبنى ‏يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي بموقع المنارة، ومبنيين بموقع المالكية".

وأوضح "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا على بلدة بليدا، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:35‌‎ ‎ من عصر يوم الأحد 25-02-2024، مبنى ‏يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة". ‏

كما أكد في بيان آخر: "ردا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا على بلدة بليدا، ‌‎استهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50‌‌‎ ‎ من عصر يوم الأحد 25-02-2024، مبنيين ‏يتموضع ‏فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابتهما إصابة ‏مباشرة". ‌‏

واعلنت مصادر لبنانية يوم الأحد، بأن المقاتلات الحربية الصهيونية شنت 3 غارات جوية على بلدة بليدا في القطاع الأوسط جنوب لبنان.