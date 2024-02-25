حزب الله يستهدف مواقع لتجمعات جيش الاحتلال بالمنارة والمالكية

العالم-لبنان
وصدرت عن حزب الله يوم الاحد، بيانات تؤكد "تحقيق إصابات مباشرة في استهداف مبنى يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي بموقع المنارة، ومبنيين بموقع المالكية".
وأوضح "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا على بلدة بليدا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:35 من عصر يوم الأحد 25-02-2024، مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
كما أكد في بيان آخر: "ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا على بلدة بليدا، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من عصر يوم الأحد 25-02-2024، مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابتهما إصابة مباشرة".
واعلنت مصادر لبنانية يوم الأحد، بأن المقاتلات الحربية الصهيونية شنت 3 غارات جوية على بلدة بليدا في القطاع الأوسط جنوب لبنان.